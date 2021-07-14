Во время телефонного разговора с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином президент Украины Владимир Зеленский лично поздравил его со столетием Коммунистической партии Китая. А также выразил свою приверженность принципу "одного Китая", по которому Тайвань - часть КНР.

Об этом сообщает "Синьхуа".

По информации издания, Зеленский сказал, что Китай только что отметил 100-ю годовщину основания Коммунистической партии Китая, и что Украина выразила в связи с этим свои поздравления. Он пожелал китайскому народу под руководством КПК еще больших великих достижений.

Сообщается, что Зеленский заявил, что в условиях пандемии Covid-19 Китай своевременно предоставил Украине ценную помощь, что сыграло важную роль в борьбе страны с этим заболеванием.

Кроме того, украинский президент заявил, что Украина придает большое значение и стремится к развитию более тесного украино-китайского стратегического партнерства. А также выразил свою приверженность принципу "одного Китая". Согласно этому принципу, Тайвань - часть Китая.

Напомним, что в Офисе президента о поздравлениях Зеленского со столетием КПК ничего не сообщали.

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