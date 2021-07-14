В конце июня 2021 года в Украине вырос уровень смертности. По мнению ученых, причиной этого могла стать аномальная жара.

Об этом сообщает Национальная академия наук.

При этом, по информации НАН, в первой половине июня был зафиксирован самый низкий уровень смертности за шесть лет (без учета данных по летальным случаям от коронавируса).

"В июне продолжила снижаться общая смертность вместе со снижением числа летальных случаев при Covid-19. Общая смертность снизилась с достижением уровней, ниже среднего уровня 2015-2019 годов, а также уровня 2020 года. Следовательно, ожидаемый уровень смертности при сценарии, если бы коронавирусная инфекция была прямо сейчас полностью остановлена, вероятно, ниже, чем в тот же период любого из предыдущих лет, начиная с 2015 года", - подсчитали ученые.

Ситуация изменилась в третьей декаде первого месяца лета. При этом причиной роста смертности стала жара.

"Среди возможных объяснений – непосредственное влияние погодных условий: как известно, чрезмерная жара также может приводить к существенной избыточной смертности", - рассказали в НАН.

Напомним, синоптик сообщила, до какого числа в Украине продержится аномальная жара. Температура снизится не раньше 18-19 июля.

Также мы писали о том, что в Канаде аномальная жара привела к гибели более миллиарда моллюсков и рыб.