В зоне проведения ООС на Донбассе в результате обстрелов погиб украинский военнослужащий, еще шесть были ранены. Кроме того, в Донецке сообщили о гибели мужчины, который ранее пострадал от обстрела.

О гибели военного сообщили в штабе ООС

"Неподалеку Луганского враг обстреливал наши позиции из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме того, были зафиксированы 2 пролета вражеских беспилотных летательных аппаратов типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения несовместимо с жизнью. Командование Объединенных сил выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего.

Кроме того, пять военных получили ранения, еще один - боевое травмирование. Воинов доставлен в лечебное учреждение. Состояние здоровья одного из раненых - тяжелое, остальных - удовлетворительное.

На обстрелы противника украинские защитники открывали огонь", - сообщили в пресс-центре ООС.

Также там добавили, что за прошедшие сутки, 13 июля, в районе проведения операции ОС зафиксировано 13 нарушений режима прекращения огня.





В свою очередь в "ДНР" сообщили, что в Донецке погиб мужчина 1964-го рождения, который ранее получил ранения из-за обстрелов со стороны, как утверждают в "республике", украинских сил.

"СММ ОБСЕ подтвердила гибель мужчины 1964 г.р. в Киевском районе г. Донецк, который скончался 14 апреля 2021 года в результате обстрела со стороны ВФУ", - рассказали в "СЦКК ДНР".

Напомним, более недели назад в зоне проведения ООС на Донбассе скончался житель 43-летний военнослужащий родом из Винницкой области.

Кроме того, в ОБСЕ заявили об ухудшении ситуации с безопасностью на Донбассе, возложив ответственность на обе стороны.