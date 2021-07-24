24 июля на церковном календаре именины Ольги. Их отмечают в честь равноапостольной княгини Киевской и поздравляют обладательниц этого имени. Со скандинавского оно переводится как "священная".

Собрали открытки и картинки с Днем Ольги, а также интересную информацию о характере, который приписывают Ольгам.

Значение имени и характер Ольги

Хельга со скандинавского означает "священная", "мудрая". Гороскопы имен приписывают Ольгам сильный, волевой характер, интеллект и мужественность.

С детства Ольга отличается целенаправленностью. Какие бы ни были на пути преграды, она добивается задуманного. Девочке важно проявлять свои таланты, принимать решения.

При этом ждать от нее извинений иногда бывает бесполезно. Школьные знания даются ей без труда и без зубрежек. С возрастом амбиции и лидерские позиции Ольги проявляются заметнее. Она строга к себе и окружающим, тщательно следит за внешностью, подбирает свой гардероб, макияж и маникюр. С теми, кто ей выгоден, она приветлива и тактична, с другими может быть высокомерной и грубоватой.

Первая большая любовь Ольги ведет к замужеству. В семье это тип женщины, которая умело совмещает обязанности по дому и бизнес.

Что известно про княгиню Ольгу

Сегодня церковь чтит память святой равноапостольной княгини, то есть той, которую считали равной по значению апостолам. Супругу князя Игоря и правительницу державы считают корнем православия. Несмотря на то, что она родилась в языческой семье недалеко от Пскова, с детства ей были присущи исключительная нравственность и глубокий ум. Древние авторы нередко называли княгиню Богомудрой, мудрейшей в своем роде.

Именно она первой приняла христианство в Константинополе в 957 г. еще до того, как Владимир крестил Киевскую Русь (988 г), начала строить на Руси первые храмы, урегулировала сбор дани и установила княжеские погосты по всей стране.

Княгиня Ольга умерла в 969 году, князь Владимир перенес ее останки в Десятинную церковь в Киеве. После нашествия татар на Киев в 1240 году мощи Ольги долгое время оставались под развалинами храма. По преданию, были найдены святителем Петром Могилой в 17 веке, но к 18 веку были утеряны окончательно.

Княгиню Ольгу почитают как покровительницу вдов и новообращенных в вере.

Картинки и поздравления с Днем Ольги

Олечка, с именинами! Пусть жизнь будет радостной и долгой, а ты - самой милой и счастливой!

Ольга, пусть все мечты сбудутся!

С Днем ангела, Олечка! Пусть твои именины

Подарят счастья и любви картины,

Судьба научит рисковать,

Успех от действий пожинать!

Оля, как твое имя подходит тебе,

Гордость и смелость - в комплекте,

Пусть успех сопутствует в судьбе

Ключ к мечте - в твоем высоком интеллекте!

Никто не сравнится, Оля, с тобой,

Пусть яркая жизнь будет долгой

Желаю лишь кайф от нее получать,

Быть смелой и не унывать!

Пусть в жизни улыбается тебе удача,

И по плечу становится любая трудная задача!