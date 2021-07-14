На заседании в среду, 14 июля, Верховная Рада продолжит рассматривать правки к законопроекту о назначении членов Высшего совета правосудия, а также займутся проектами законов о принудительном исполнении решений и библиотечном деле.

Об этом свидетельствует повестка дня, обнародованная на сайте Рады.

Во втором чтении нардепы рассмотрят законопроект №5068 "О внесении изменений в некоторые законы Украины о порядке избрания (назначения) на должности членов Высшего совета правосудия и деятельности дисциплинарных инспекторов Высшего совета правосудия".

Также в повестке дня проект закона №5069 "О внесении изменений в статью 188-32 кодекса Украины Об административных правонарушениях относительно установления ответственности за невыполнение законных требований Дисциплинарного инспектора Высшего совета правосудия".

Кроме того, Рада проголосует за предложения президента Владимира Зеленского к законам "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения задержанному, подозреваемому, обвиняемому, осужденному права на получение правовой помощи" (№2063) и "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно развития института старост" (№4535).

Кроме того, нардепы рассмотрят сегодня проекты закона №5660 "О принудительном исполнении решений" и №5002 "О внесении изменений в закон Украины "О библиотеках и библиотечном деле".

Напомним, Рада провалила легализацию медицинского каннабиса в Украине.

Также мы писали о том, что Верховная Рада будет голосовать за отставку Арсена Авакова с поста главы МВД в четверг, 15 июля.