Не менее 72 человек погибли в результате беспорядков в Южной Африке, которые вспыхнули из-за отправки бывшего президента Джейкоба Зумы в тюрьму.

Об этом сообщает телеканал Deutsche Welle.

Ранее власти страны сообщали о 45 погибших и о задержании 1200 человек. В стране продолжаются грабежи и мародерство несмотря на привлечение армии ЮАР к патрулированию регионов, где вспыхнули беспорядки.

Неспокойно сейчас в провинции Гаутенг, к которой, в частности, относится столица страны Претория, а также в провинции Квазулу-Наталь на востоке страны.

Власти оценивают нанесенный ущерб государству в миллиард южноафриканских рандов (около 60 млн евро).

Причиной массовых беспорядков стало то, что 29 июня Конституционный суд Южно-Африканской Республики приговорил бывшего президента государства Джейкоба Зуму к 15 месяцам тюрьмы за неуважение к суду.

Зума управлял ЮАР с 2009 по 2018 год. Он является фигурантом ряда дел, связанных с коррупцией, взяточничеством, мошенничеством и оказанием преференций.

Ранее мы рассказывали, что Кубу охватили протесты.

Также сообщали, что в Чехии несколько тысяч выходили на протесты против президента.