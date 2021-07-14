По состоянию на утро среды, 14 июля, общее количество зараженных коронавирусом в Украине с начала эпидемии выросло еще на 547 человек.

Напомним, что вчера, 13 июля в стране был выявлен 481 новый случай заражения. Таким образом, по сравнению с предыдущим днем, число официально выявленных зараженных за сутки выросло на 66 человек.

Умерли за отчетные сутки 25 человек (с начала эпидемии 52 665 пациентов).

О новых жертвах Covid-19 сообщает пресс-служба Минздрава Украины в социальной сети Facebook.

Выздоровели за последние сутки 797 человек (с начала эпидемии - 2 179 076 пациентов - Ред.).

Среди новых зараженных 34 ребенка и 123 медработника.

Самое большое количество случаев заражения за минувшие сутки обнаружено в Киевской области (39 человек), Одесской области (36), Донецкой области (31) и Днепропетровской области (31).

В Киеве выявили 165 новых случая заражения.

Ранее "Страна" сообщала, что после резкой реакции Еврокомиссии Мальта оперативно отменила запрет на въездн, тем, кто не привился против Covid-19.

Также мы в материале "Снова переполненные больницы и закрытые рестораны" рассказали, почему в мире готовятся к четвертой волне коронавируса.