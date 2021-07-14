В США кроме коронавируса возникла еще одна серьезная проблема, на этот раз связанная со здоровьем не людей, а животных. Из-за реальной угрозы вспышки эпидемии бешенства власти США ввели запрет на ввоз в страну собак.

Это решение вступило в силу сегодня, 14 июля. Запрет касается более чем 100 государств, включая и Украину. Об этом сообщает Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США.



Американские специалисты полагают, что в странах, угодивших в черный список, существует повышенная опасность заражения собак бешенством. В стоп-лист вошли также Россия, Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Таджикистан, Узбекистан. Кроме того, в список попали десятки стран Азии, Африки, Латинской Америки.

Стоит отметить, что запрет распространяется и на собак, которые в последние шесть месяцев находились в указанных государствах.

В CDC отметили, что власти могут выдавать американцам специальное разрешение на ввоз в США собак из вошедших в список государств. Ожидается, что это будут делать в исключительных случаях.

Представитель CDC ранее сообщала, что запрет на ввоз собак предположительно продлится около года.

Ранее "Страна" сообщала, что в Украине на карантине упала заболеваемость инфекционными болезнями - исчезли бешенство и дифтерия