Запрет властей Мальты на въезд в страну с 14 июля тем, кто не сделал ни одной прививки от коронавируса продержался недолго. Власти островного государства решили отказаться от этой идеи. Однако тем не менее все въезжающие все-равно должны будут пройти карантин.

Это решение было принято вчера вечером, 13 июля, как передает ТАСС.



Людей, которые не могут сделать прививку от Covid-19 по медицинским показаниям, а также детей в возрасте от 5 до 11 лет пустят в страну только при наличии отрицательного ПЦР-теста, сделанного не позднее, чем за 72 часа перед их прибытием на Мальту.

О том, что в республику с 14 июля планируют пускать только вакцинированных, 9 июля сообщил вице-премьер и министр здравоохранения Мальты Крис Ферн. Через два дня, 9 июля, Еврокомиссия попросила у властей островного государства пояснить свое решение, подчеркнув, что "любые новые меры, которые ограничивают свободное передвижение, должны быть пропорциональными и недискриминационными". После чего власти Мальты пошли напопятную.

Напомним, что на Мальте с 7 по 13 июля в стране было выявлено 719 новых случаев заражения Covid-19: это почти в 13 раз больше, чем за предыдущие семь дней с 30 июня по 6 июля (57). Обе дозы вакцины от коронавируса получили более 351 тыс. человек (более 80% взрослого населения страны).

Ранее "Страна" сообщала, что актер Рассел Кроу отстоял очередь в семь тысяч человек и привился от коронавируса.