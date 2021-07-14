Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что одной из главных угроз национальной безопасности США становится деструктивная деятельность хакеров.

В связи с этим Белый дом готов принять меры против хакерских группировок в России. Об этом глава Госдепа заявил, выступая на конференции по новым технологиям в Вашингтоне, как передает "Интерфакс-Украина".

"Это прямая угроза безопасности, благополучию нашего народа, поэтому это стоит на первом месте в нашей дипломатической повестке дня. Это также причина, по которой мы повышаем уровень внимания к вопросу о вымогателях в наших разговорах с Россией. Наш посыл ясен: страны, укрывающие киберпреступников, несут ответственность за принятие мер, или же мы это сделаем сами", - подчеркнул дипломат.

По его словам, "вымогатели и другие киберпреступности затрагивают все - наш бизнес, местные органы власти, нашу наиболее важную инфраструктуру от электросетей до больниц".

"Как вы знаете, каждый четвертый американец становится жертвой киберпреступности, потери от которой превышают $4 млрд в год", - отметил глава Госдепа.

Блинкен сослался на приписываемую России массовую атаку на SolarWinds, и сказал, что "НАТО подтвердило, что кибератака может спровоцировать применение статьи 5 Североатлантического договора, которая рассматривает нападение на одного из членов альянса как нападение на весь альянс.

Ранее "Страна" сообщала, что в Microsoft заявили об атаке российских хакеров. Под удар попали 36 стран.