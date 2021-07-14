Компания Boya Gongdao Robot Technology, основанная в Пекине, разработала дрон Robo-Shark в форме акулы для выполнения заданий китайских военных.

Об этом сообщает DroneDJ во вторник, 13 июля.

По обнародованным в материале данным, общая длина акулы-дрона составляет 2,2 метра, его максимальная скорость под водой 18,5 км в час. Аппарат оборудован системой "всестороннего избегания препятствий".

Помимо этого, в Robo-Shark будет "значительное пространство внутри" для загрузки новых технологий, благодаря которым дрон увеличивает свои возможности в рамках специальных миссий.

Корабль оснащен бионической хвостовой частью, которая может развивать скорость до 10 узлов. Между тем, эта форма передвижения также снижает расход батареи по сравнению с обычными подводными двигателями для более длительных миссий.

Ранее "Страна" сообщала, что в Украине показали макет боевого дрона, разработанного по технологии "стелс". Дрон разработан с прицелом на то, чтобы стать элементом противовоздушной обороны государства и уничтожать беспилотники противника.

Также напомним, что самоуправляемый дрон впервые убил человека без команды оператора. Трагедия произошла в марте 2020 года.