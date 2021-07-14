США призвали власти Грузии расследовать насилие противников ЛГБТ против "Тбилиси-прайда" и смерть после беспорядков избитого журналиста. Вашингтон не исключил введения санкций в связи с этими событиями.

Об этом заявил глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс на брифинге 13 июля.

Один из журналистов попросил Прайса прокомментировать информацию об обсуждениях в Конгрессе США возможности введения персональных рестрикций в отношении грузинских чиновников.

"Мы располагаем набором средств для привлечения к ответственности тех, кто причастен к нарушению прав человека, насилию в мире. Санкции, конечно, являются одним из таких инструментов. Вы знаете, что мы не анонсируем санкции до их введения. Но мы отслеживаем ситуацию очень серьезно. Что касается всех политических игроков в Грузии, то мы призываем их осудить это насилие. Мы подтверждаем призыв к грузинскому правительству провести расследование, чтобы нападавшие предстали перед правосудием", - ответил Прайс.

По словам представителя внешнеполитического ведомства, безопасность каждого грузинского журналиста и обеспечение демократии требует того, чтобы те, кто нападал на мирных протестующих и СМИ, "были выявлены, арестованы и понесли наказание по всей строгости закона".

"Мы напоминаем лидерам Грузии и правоохранителям об их ответственности по защите граждан, когда они осуществляют свои конституционные права, и журналистов", - сказал он.

Как писала "Страна", в начале июля Грузию всколыхнул бунт против ЛГБТ, на котором сожгли флаг Евросоюза.

А 11 июля, в Грузии умер сотрудник независимой телекомпании TV Pirveli Александр Лашкавара, которого за шесть дней до этого избили противники проведения в Тбилиси гей-парада.