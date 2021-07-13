Во вторник, 13 июля, украинский футболист и защитник клуба "Динамо" Виталий Миколенко опубликовал снимок с Василием Вакуленко, известным как рэпер Баста. Также на фото присутствует форвард национальной сборной Роман Яремчук.

Соответствующую фотографию футболист обнародовал на своей странице в Instagram.

Судя по профилю Яремчука, он сейчас отдыхает в турецком городе Кемер вместе с женой и маленьким сыном. Его жена Кристина также опубликовала фото с Бастой.

Фото: instagram.com/ya_christinchik

Ранее "Страна" сообщала, что рэпер Баста опубликовал фото в футболке с бейсболкой, которые ему подарили Усик и Ломаченко. На снимке рэпер облачен в фирменную футболку и бейсболку с логотипами Lomus. В ответ его тезка-спортсмен отреагировал так, обратившись к Басте по имени и отчеству: "С уважением, Василий Михайлович".

Также напомним, что националисты протестовали против Басты в Киеве. Перед началом выступления рэпера выстроились две очереди на вход, между ними стояли четыре националиста, у одного был плакат с надписью: "Крым - Украина, Баста - оккупант, пришел на концерт Басты - оплатил пули врагам!!!".