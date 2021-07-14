Врач общей практики, сотрудница онлайн-платформы RWL Сара Гарсед раскрыла шесть эффективных способов избавиться от похмелья.

Об этом сообщает британский таблоид The Sun.

Эксперт заявила, что в первую очередь необходимо выпить много воды, поскольку она выводит токсины из организма. Вторым действенным методом улучшения самочувствия является сон.

"Сон - одно из самых восстанавливающих средств при похмелье, поэтому проспите весь следующий день", - выделила медик.

Также она посоветовала приобрести обезболивающие медикаменты, чтобы избавиться от головных или мышечных болей. Гарсед подчеркнула, что лучше делать выбор в пользу средств на основе парацетамола, поскольку аспирин может усилить тошноту. Избавиться от последней, по словам эксперта, можно с помощью имбирного чая. В то же время чай из расторопши способствует очищению печени, а горячая вода с медом и лимоном повышает уровень сахара в крови.

Еще одним способом избавиться от похмелья врач назвала зарядку, поскольку после употребления алкоголя у организма снижается уровень энергии.

"Упражнения высвобождают огромное количество эндорфинов и дофамина, тем самым помогая вам ощутить чувство счастья и одновременно повышая уровень вашей работоспособность. Физическая активность нормализует уровень сахара в крови и может предотвратить головную боль", - рассказала Сара Гарсед.

В конце своей речи врач добавила, что хорошим средством от похмелья является апельсиновый сок: он восстанавливает минералы в организме за счет кислотно-нейтрализующего эффекта. Кроме того, улучшить самочувствие поможет жирная рыба.

Ранее "Страна" публиковала 10 лучших способов лечения похмелья. Сред них есть и лекарственные методы, и напитки, и даже алкогольные рецепты.

Также напомним, что ученые назвали напиток, вызывающий самое сильное похмелье. В частности, эксперты сообщают, что на реакцию организма влияет интенсивность цвета напитка: бесцветный алкоголь переносится легче.