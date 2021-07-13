Крупная кража произошла в Киеве на улице Лютеранской в элитном жилом комплексе "Триумфальная арка". Он находится в Печерском районе столицы неподалеку от Офиса президента Украины, и цены на жилье в этом доме стартуют от 6600 долларов за квадрат.

В ЖК компактно заселились люди далеко не бедные. Одни из таких жильцов и стали жертвами домушников, пока находились в отъезде. Воры проникли к ним в квартиру через окно, отжав стеклопакет, и вынесли 100 тысяч гривен наличными.

Хозяева заметили кражу в минувший понедельник только когда вернулись из отпуска. Пострадавшие от домушников сразу же обратились в полицию. Правоохранители начали расследование по ч.3 ст.185 Уголовного кодекса Украины - кража с проникновением в помещение. За это преступление предусмотрено наказание до шести лет тюрьмы.

Не исключено, что домушники знали, что хозяева уехали в отпуск еще в конце июня, поэтому действовали не спеша. Они могли законспирироваться под мойщиков окон. Вероятно, поэтому охрана и не среагировала, либо же просто проворонила домушников-альпинистов.

В начале лета "Страна" рассказывала о поимке в столице банды, включавшей пятерых грузин-домушников. Бандой руководил главарь по имени Мамука.

А год назад мы сообщали, что в Киеве домушники в выходные обчистили две соседние квартиры.