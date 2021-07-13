Исполняющий обязанности временного поверенного в делах США в Украине Джордж Кент озвучил позицию Штатов по поводу сотрудничества Киева и Пекина. По его словам, Вашингтон считает нормальной взаимовыгодную торговлю между странами, но призывает быть бдительными, так как вероятна потеря контроля над информацией и ключевыми предприятиями.

Об этом Кент заявил в интервью телеканалу "Украина 24", которое вышло 13 июля.

"У США огромные объемы торговли с Китаем, а для Украины Китай сейчас является крупнейшим экспортным рынком, и это нормально. И именно об этом идет речь, когда мы говорим о торговле. И иметь экспорт украинских сельскохозяйственных и других продуктов и сырья в Китай, если это способствует украинской экономике, - это нормально. Если мы говорим об угрозе Китая нашим и вашим интересам, то это нечто иное", - сказал Кент.

Он сообщил, что работающие с Китаем американские предприниматели не раз жаловались на кражу интеллектуальной собственности и попытки взять под контроль ключевые предприятия в других странах.

В связи с этим он напомнил о ситуации с предприятием "Мотор Сич". По убеждению Кента, китайские акционеры не заинтересованы в том, чтобы люди работали в Запорожье, - им нужна интеллектуальная собственность для того, чтобы развивать производство в Китае.

"Мы считаем, что украинским госслужащим и компаниям нужно быть очень бдительными, чтобы избежать этой потенциальной потери контроля над информацией о производстве. Но это другое дело, нежели нормальная экономическая деятельность. Есть возможности, но есть и угрозы", - резюмировал дипломат.

Ранее "Страна" сообщала о встрече Кента с главой Министерства обороны Украины Андреем Тараном.

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