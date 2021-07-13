Сегодня вечером, 13 июля, второй муж Аллы Пугачевой кинорежиссер Александр Стефанович скончался в московской больнице имени Бахрушиных.

Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

В частности, последние дни Александр Борисович провел в реанимации с Covid-19 (поражение лёгких 70 процентов) в больнице имени Бахрушиных.

"Он скончался сегодня в 19:30. Ему было 76 лет", - сообщили в Telegram.

Отметим, что Александр Стефанович окончил режиссёрский факультет ВГИКа, работал на "Мосфильме", Ленинградском телевидении, Ленинградской студии документальных фильмов.

Он поставил первый отечественный киномюзикл "Дорогой мальчик", снял первые в нашей стране музыкальные клипы, десятки телевизионных и документальных фильмов, написал более 70 киносценариев.

Создал сценический образ Аллы Пугачевой и некоторых других эстрадных исполнителей.

Главным его фильмом стала "Женщина, которая поёт" - советский кинофильм 1978 года: является музыкальной мелодрамой и полубиографией Аллы Пугачёвой, где героиня представлена под именем Анны Стрельцовой. Несколько раз у неё возникает желание бросить сцену, так как ей кажется, что у неё нет материала, на котором она могла бы полностью раскрыть свой талант. Но она ищет и находит свой стиль, свой жанр, свои песни. Она проходит непростой жизненный путь: расстаётся с мужем, становится матерью и, наконец, переживает большое сильное чувство.

По итогам советского кинопроката 1979 года фильм занял первое место, собрав 55 миллионов зрителей, а исполнительница главной роли Алла Пугачёва по результатам опроса журнала "Советский экран" была названа "Лучшей актрисой года". При этом сам фильм занял только 53 место в голосовании за лучший фильм года. "Женщина, которая поёт" занимает 27-е место по посещаемости за всю историю советского кинопроката.

Стефанович и Пугачева состояли в браке пять лет, с 1977 по 1981 год.

Скриншот: t.me/breakingmash

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