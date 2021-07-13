Во вторник, 13 июля, в Киевской области возник пожар в пятиэтажном доме, в результате возгорания погибло два человека.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС на своем сайте.

"13 июля в 19:03 в г. Яготин по ул. Независимости 50, в квартире на третьем этаже 5-этажного жилого дома возник пожар с распространением огня на балконы 4-го и 5-го этажей, в результате чего 2 человека погибли и 1 госпитализирован", - заявили в пресс-центре.

По данным спасателей, в 19:27 пожар был локализован, в 20:27 - ликвидировали на площади 60 м кв. К тушению были привлечены 12 сотрудников и три единицы спецтехники.

Фото: ГСЧС

Ранее "Страна" сообщала, что в Киеве загорелся электросамокат в жилом доме. По предварительным данным, электросамокат в это время заряжался, огонь распространился на второй электросамокат, который стоял рядом. Мужчина и женщина, в это время находились в комнате квартиры, они самостоятельно покинули помещение.

Также напомним, что в Киеве загорелся супермаркет, расположенный на первом этаже жилой высотки. Из супермаркета эвакуировали всех посетителей. На место ЧП прибыли спасатели ГСЧС, скорая помощь и полиция.