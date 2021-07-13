Министр заскучал. Фото: Фейсбук

Министр юстиции Денис Малюська поздно вечером 13 июля опубликовал в соцсети пост, состоящий из одного слова. Именно это слово некогда стало последней записью Андрея Богдана в его аккаунте в качестве главы Офиса президента.

Публикация появилась в Фейсбуке.

Малюска написал, соблюдая орфографию Богдана: "Скукатища". И добавил знак копирайта (с), намекая, что слово принадлежит не ему.

Скриншот из Фейсбука Дениса Малюськи

Комментаторы Малюськи сразу припомнили автора словечка, ставшего мемом. Как писала "Страна", 18 января 2020 года Богдан написал у себя в Фейсбук "Скукатища". Что он имел в виду, неизвестно. Но после появления этого поста Богдана уволили с должности главы Офиса президента.

Скриншот из Фейсбука Андрея Богдана

Также комментаторы принялись острить на тему отставки. "Для разнообразия можно подать в отставку", "Завтра на Комитете будет веселей", "Чувствую, кто-то следующий уйдет в отставку", "Заявление Арсена Авакова об отставке не торкнуло?" - пишут пользователи.

Ранее "Страна" рассказывала, что Аваков подал в отставку с поста главы МВД. Несколько часов спустя после этой новости появилась информация о вероятной замене новыми лицами министра обороны Андрея Тарана и министра юстиции Дениса Малюськи.

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