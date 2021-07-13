Сегодня, 13 июля, в Черновицкой области из-за сильной жары начал плавиться битум на трассе национального значения Н-10.

Об этом сообщает Служба автомобильных дорог в Черновицкой области на своей странице в Facebook.

"На одной из главный транспортных артерий области - трассе Н-10 Стрый - Ивано-Франковск - Черновцы - КПП "Мамалыга" начал плавиться битум. Это произошло на участке, в пределах пгт. Лужаны Мамаевской ОТГ. Рабочие ГП "Черновицкий облавтодор" подсыпают этот отрезок дороги песком и мелким щебнем, чтобы обеспечить проезд", - заявили в пресс-центре.

В частности, куски расплавленного битума прилипают к колесам и разлетаются из-под них, что ведет к неудобству участников дорожного движения. Кроме того, уменьшается контакт шин с дорожным покрытием, что может привести к аварийно-опасным ситуациям.

Причиной назвали высокую температуру воздуха, которая сегодня была +30 градусов и больше. Асфальтобетон при такой жаркой погоде прогревается до +70 градусов.

"К слову, участок дороги, на котором начал плавился битум, ремонтировали в 2015 году. Гарантийный срок уже закончился", - добавили в пресс-службе.

Скриншот: facebook.com/cv.ukravtodor.gov.ua

Напомним, что сегодня грузовикам запретили въезд в Киев из-за сильной жары. Ограничения ввели для большегрузного автотранспорта весом свыше 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн - из-за того, что дневная температура воздуха превысила отметку в +28 градусов.

Также "Страна" сообщала, когда ждать похолодания в Украине. По данным Укргидрометцентра, в ближайшую неделю - по всей Украине будет очень жарко. Ослабление жары, по предварительным прогнозам, ожидается после 20 июля.