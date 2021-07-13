Депутатская фракция "Батькивщина" не намерена голосовать за отставку министра внутренних дел Арсена Авакова, который 13 июля написал заявление об увольнении.

Об этом в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" заявила лидер партии и фракции Юлия Тимошенко.

Политик объяснила, почему ее политсила приняла такое решение.

"Мы ни не принимали участия в голосовании за отставку ни одного министра, потому что мы не формировали это правительство, а поэтому абсолютно не несём ответственность за последствия его работы. Как и раньше, ни за какие отставки мы голосовать не будем", - сказала Тимошенко.

По ее мнению, смена отдельных лиц не имеет смысла, поскольку необходимо "менять всю эту власть и менять полностью стратегию развития Украины".

На вопрос о возможных причинах решения Авакова уйти в отставку и о том, что он мог написать заявление по личной просьбе президента Владимира Зеленского, Тимошенко ответила: "Я думаю, что никто правды не знает, кроме Зеленского и Авакова. А делать какие-либо предположения слишком ответственно".

Вместе с тем она призналась, что не владеет информацией о возможном заседании Верховной Рады в четверг, на котором может быть проголосован вопрос об отставке Авакова. Лидер "Батькивщины" сказала, что "пока никаких объяснений на эту тему не было".

Как писала "Страна", по совпадению, Аваков подал в отставку на следующий день после встречи с представителем Госдепа США Джорджем Кентом. Мы разбирались, как эти два события могут быть связаны.

Также мы сообщали, что преемником Авакова может стать глава парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский.