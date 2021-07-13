Связь американского антинаркотического ведомства DEA с предполагаемыми убийцами президента Гаити Жовенеля Моиза подтвердили. В частности, один из подозреваемых оказался информатором агентства.

Об этом со ссылкой на представителя ведомства пишет "РИА Новости".

Представитель ведомства подтвердил эту информацию, подчеркнув, что группа убийц "не действовала от лица DEA". Он также сообщил, что агентство оказало властям Гаити содействие в поимке предполагаемого преступника.

По данным издания, сдаться властям его призвал сотрудник DEA, курирующий Гаити. Совместно с представителем американского Госдепа он предоставил гаитянскому правительству информацию, которая поспособствовала сдаче и аресту подозреваемого.

В свою очередь, собеседник агентства добавил, что подозреваемый вышел на связь со своими контактами в управлении после убийства президента Гаити.

Напомним, что 7 июля в Гаити испаноязычные киллеры застрелили президента Жовенеля Моиза. В республике ввели военное положение сроком на 15 дней. Временным президентом стал председатель сената Жозеф Ламбер.

Также напомним, что полиция Гаити объявила об аресте одного из организаторов убийства президента. Это был некий Кристиан Эммануэль Санон. Однако начальник полиции не привел больше никаких других подробностей. Зато он добавил, что полиция обнаружила в доме Санона бейсболку с логотипом Управления по борьбе с наркотиками США.