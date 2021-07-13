Министр внутренних дел Арсен Аваков, который во вторник, 13 июля, подал в отставку, опубликовал в своем Instagram селфи из своего номера в гостинице "Киев", где он проживал последние годы в столице.

На снимке у Авакова довольное выражение лица, он одет в белую рубашку и галстук, а за его спиной видно здание Верховной Рады, где уже в четверг, 15 июля, народные депутаты будут голосовать за его отставку.

Подпись к этому посту, такая же, как и на всех остальных его страницах в социальных сетях: "Согласно части первой статьи 18 Закона Украины "О Кабинете Министров Украины" подал заявление об отставке с должности Министра внутренних дел. Спасибо команде МВД за годы совместной работы. Спасибо каждому офицеру, рядовому и служащему! Честь имею!"

Напомним, в своей последней декларации Аваков указал 5,4 миллиона гривен дохода и сбережения своей семьи на сумму 2 млн долларов. Также он задекларировал две квартиры в Харькове. Недвижимости в Киеве, согласно документам, у главы МВД нет.

"Страна" разбиралась в причинах такого решения. Интересно, что министр написал заявление на следующий день после встречи с американским дипломатом Джорджем Кентом.