Глава парламентской фракции "Слуги народа" Давид Арахамия заявил, что 17 июля состоится закрытое мероприятие, на котором будут присутствовать президент Украины Владимир Зеленский и члены Кабинета министров.

Об этом народный депутат сказал журналистам на брифинге 13 июля после заседания фракции. Брифинг транслировался в Фейсбуке "Слуги народа".

"Мы хотим пригласить в том числе и представителей Кабмина. Есть много вопросов, которые нужно обсудить, и поэтому будет событие на целый день, внутренний форум, можно так сказать. Это будет закрытое мероприятие", - сообщил Арахамия.

Напомним, сегодняшнее заседание фракции "Слуги народа", состоявшееся в Верховной Раде, посетил Зеленский. На нем обсудили вопрос отставки министра внутренних дел Арсена Авакова.

На мероприятии президент предложил вместо Авакова кандидатуру народного депутата, главы парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности Дениса Монастырского.

"Страна" приводила реакцию Монастырского на это событие и его рассказ о том, как будет проходить утверждение нового министра.