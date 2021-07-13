В понедельник, 12 июля, во время отдыха на реке Быстрица в Ивано-Франковской области утонула 12-летняя девочка.

Об этом сообщило управление Ивано-Франковской областной государственной администрации по вопросам гражданской защиты.

"12.07.2021 в 18:56 ч. г. Ивано-Франковск, ул. Набережная, поступило сообщение об утоплении девочки в реке Быстрица Солотвинская (...) В 19.00 ч отдыхающими пострадавшая вытянута на берег реки (...) В 19:56 ч работниками "скорой" констатирована смерть", - отмечает управление ОГА.

Быстрица - это река длиной 17 километров, которая образуется у подножия Волчинецкого холма возле села Волчинец, в 4 км от Ивано-Франковска. Ее "ствол" питают три реки: Быстрица Солотвинская, Быстрица Надворнянская и Ворона, истоки которых лежат в Карпатах. Правый приток Днестра (бассейн Черного моря).

Напомним, за последние дни в этой реке утонули уже три человека. В связи с этим власти Ивано-Франковска сегодня ограничили купание на Быстрице и ввели штраф в размере 50 тыс. грн. Также при благоприятных погодных условиях будут произведены работы по изменению русла реки.

Ранее мы писали о том, как всего за один день в водоемах Киевской области утонули восемь человек, трое из них - дети.