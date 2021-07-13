В Коростенском районе Житомирской области в заброшенном здании обнаружили тело 14-летнего парня. По предварительной версии, смерть наступила в результате умышленного убийства.

Об этом сообщает пресс-служба полиции региона.

Около 07:00 вторника, 13 июля, в полицию обратилась жительница села Сингаи с сообщением о том, что минувшим вечером из дома ушел и до сих пор не вернулся ее 14-летний сын. Правоохранители провели осмотр дома и личных вещей подростка.

После этого его тело обнаружили неподалеку от дома в заброшенном здании под завалами кирпича.

В полиции рассматривают несколько возможных версий развития события. Предварительная правовая квалификация - ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины.

На данный момент на месте происшествия работают следственно-оперативные группы полиции, кинологи со служебными собаками и специалисты экспертно-криминалистической лаборатории.

Напомним, недавно в одном из сел Ровенской области 14-летний мальчик погиб, упав с велосипеда на аварийном мосту.

Ранее мы писали о том, как в Ирпене желая сделать крутое селфи, 13-летний подросток забрался на железнодорожный мост, а заметив приближение поезда - лег на рельсы. В итоге от полученных травм он погиб на месте.