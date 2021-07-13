Журналист "Страны" поговорила о Денисе Монастырском, кандидате на пост министра внутренних дел, с его коллегами по фракции "Слуга народа".

У них возникли сомнения, что в случае назначения нардеп сможет контролировать улицу, как это делал уже подавший в отставку глава МВД Арсен Аваков.

"Он типа умный, дипломатичный, но не жёсткий. Депутаты немного переживают, что нужно улицу держать, может всякое начаться после ухода Авакова. А Монастырский при всем уважении - это не Аваков номер два. Он толковый, как глава комитета, он сейчас чисто человек Офиса президента. Но мягкотелый. Непонятно как он поведёт себя в жесткой ситуации.

Есть, к примеру, дело Шеремета. Как Монастырский его решит? Ведь из тех, кто был на той пресс-конференции, где объявляли о версии убийства Шеремета, при должности теперь только президент. Рябошапка и Аваков — все, уволены.

Президенту не стоило идти на ту пресс-конференцию. На Банковой переживают, что крайним теперь будет Зеленский, если дело развалится. Поэтому он начал даже общаться с подозреваемыми, как с Дугарь, например. А если вновь начнутся какие-то акции около Офиса президента? Непонятно, чем это закончится. Сможет ли Монастырский контролировать улицу? Вряд ли", - сказал собеседник "Страны".

Напомним, новость о том, что Аваков подал в отставку с поста главы МВД, появилась вечером 13 июля.

"Страна" разбиралась в причинах такого решения. Интересно, что министр написал заявление на следующий день после встречи с американским дипломатом Джорджем Кентом.