Президент Украины Владимир Зеленский 13 июля провел телефонный разговор с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином. Это было первое общение лидеров стран.

О нем сообщает пресс-служба главы украинского государства.

Как рассказали в Офиса президента, Зеленский поблагодарил председателя КНР от имени народа Украины за поставку вакцин против коронавируса.

"Эти вакцины спасли жизнь многим украинцам", - сказал Зеленский.

Он также назвал Китай "торгово-экономическим партнером Украины №1 в мире".

Затем Зеленский сказал о важности участия китайских инвесторов в реализации нескольких проектов по развитию инфраструктуры морских портов, строительству и модернизации дорог, развитию железных дорог и городской инфраструктуры.

Президент Украины подтвердил заинтересованность в наращивании украинского экспорта в Китай и расширении сотрудничества в переработке сельхозпродукции.

Зеленский также выразил надежду, что Украина может стать "мостом в Европу для китайского бизнеса".

Председатель же КНР отметил важность президентского проекта "Большое строительство" и сказал о готовности Китая сотрудничать в этом направлении.

"Владимир Зеленский подтвердил неизменность позиции Украины в вопросе единого Китая. Председатель КНР, в свою очередь, подчеркнул, что Китай уважает путь независимости, выбранный украинским народом, поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины", - говорится в сообщении пресс-службы Зеленского.

Лидеры государств обменялись приглашениями осуществить визиты в удобное время.

Последний контакт руководителей Украины и Китая состоялся в январе 2017 года: тогда президент Украины Петр Порошенко встретился с председателем КНР в Давосе (Швейцария).

В последнее время Киев стал делать реверансы в сторону Китая. "Страна" разбиралась, почему это происходит.