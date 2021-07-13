Домашний тиран из города Багратионовска Калининградской области (Россия) жестоко убил кошку своей сожительницы. Так он отомстил женщине за ее обман.

Об этом сообщает "Росбалт" со ссылкой на региональное управление УМВД.

Животное угробил ранее уже судимый за убийство 43-летний житель Багратионовска. Его партнерша заявила, что едет к матери, а сама отправилась к подруге в Светологорск (город все в той же Калининградской области).

Раскрыв обман, мужчина выпил и решил сорвать злость на кошке возлюбленной. Засунув животное в стиральную машину. Затем он запустил аппарат, и питомица погибла. Причем процесс ее мучительной смерти живодер снял на видео и отправил запись хозяйке.

После этого он вынул тельце мертвой кошки из стиральной машины, положил на кровать, сфотографировал - и это фото тоже скинул своей женщине.

Совершив убийство, мужчина ушел ушел из дома и пять дней жил в руинах замка Прейсиш-Эйлау.

Хозяйка кошки обратилась с заявлением в полицию. Задержали мужчину на улице в Багратионовске. Полиция возбудила уголовное дело по статье Уголовного кодекса РФ "Жестокое обращение с животными".

Весной "Страна" рассказывала, как в Киеве живодер сбросил с 7-го этажа кошку с котятами. За это ему грозит до восьми лет тюрьмы.

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