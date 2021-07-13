Глава парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский после заседания фракции "Слуги народа" 13 июля рассказал журналистам, когда ему предложили пост главы МВД.

Об этом сообщает корреспондент "Страны".

"Предложение занять должность министра внутренних дел поступило сегодня утром от президента. Это самый сложный выбор в моей жизни. Я иду на большую жертву", - признался Монастырский.

Он добавил, что завтра профильный комитет Верховной Рады рассмотрит заявление Авакова об уходе с должности министра МВД.

"Послезавтра должно состояться голосование в Верховной Раде за отставку Авакова, а уже в пятницу, на повторном заседании комитета по вопросам правоохранительной деятельности, должны рассмотреть мою кандидатуру на должность министра МВД. Вот такой будет порядок", - пояснил Монастырский.

Напомним, новость о том, что Аваков подал в отставку с поста главы МВД, появилась вечером 13 июля.

"Страна" разбиралась в причинах такого решения. Интересно, что министр написал заявление на следующий день после встречи с американским дипломатом Джорджем Кентом.