Верховная Рада будет голосовать за отставку Арсена Авакова с поста главы МВД в четверг, 15 июля. А на следующий день, 16 июля парламент сможет принять решение касательно назначения нардепа от "Слуги народа" Дениса Монастырского на эту должность.

Об этом глава фракции "Слуга Народа" Давид Арахамия сказал в комментарии "Стране".

В то же время он выразил мнение, что в Раде наберется более 300 голосов (при минимально необходимом количестве в 226) за кандидатуру Дениса Монастырского на должность министра МВД.

Арахамия также подтвердил, что другие кадровые вопросы фракция не рассматривала.

"Думаю, что сегодня у Монастырского будет сложная ночь, он должен обдумать свой план действий на ближайшие три месяца", - заявил он.

Сам Монастырский в комментарии "Стране" сообщил, что его назначение может произойти не раньше пятницы.

"Завтра профильный комитет ВР рассмотрит заявление Арсена Авакова об уходе с должности министра МВД. Послезавтра должно состояться голосование в Раде за отставку Авакова, а уже в пятницу, на повторном заседании комитета по вопросам правоохранительной деятельности, должны рассмотреть мою кандидатуру на должность главы МВД. Вот такой будет порядок",- рассказал нардеп.

Напомним, сегодня мы сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский собирает фракцию для обсуждения отставки министра внутренних дел Арсена Авакова. Позже в Раде появились слухи, что Аваков уже написал заявление об отставке.

Через некоторое время эти слухи подтвердились. "Спасибо команде МВД за годы совместной работы. Спасибо каждому офицеру, рядовому и служащему. Имею честь!", - сказал Аваков по этому поводу.

На сегодняшнем заседании фракции Зеленский предложил кандидатуру Монастырского на пост главы МВД. Нардепы эту инициативу поддержали.