Глава Министерства обороны Украины Андрей Таран 13 июля встретился с прибывшим в Киев заместителем помощника государственного секретаря США в Бюро по европейским и евразийским делам Джорджем Кентом. Стороны обсудили военно-политическую составляющую повестки дня визита президента Владимира Зеленского в США.

Об этом сообщает управление прессы и информации Министерства обороны.

Как заявили в пресс-службе ведомства, Таран и Кент подробно обговорили расширение двух- и многосторонней договорно-правовой базы и отдельные вопросы военно-технического сотрудничества.

"Страна" рассказывала, что о прибытии Кента в Киев стало известно 12 июля. Первое из официальных украинских лиц, с кем встретился американский дипломат, стал глава МВД Арсен Аваков.

А уже 13 июля, на следующий день после встречи с Кентом, Аваков подал в отставку с поста министра, на котором бессменно пребывал с февраля 2014 года.

Что касается визита Зеленского в США, то его окончательная дата еще не утверждена, но речь может идти о 26 июля.