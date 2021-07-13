Во вторник, 13 июля, президент Украины Владимир Зеленский прибыл на заседание депутатской фракции "Слуга народа", на котором обсудят вопрос отставки министра внутренних дел Арсена Авакова. Заседание проходило в Верховной Раде.

Среди "слуг народа" ходят слухи, что помимо Авакова в отставку собираются отправить ещё и министра обороны Тарана и главу Минюста Малюську.

Но сегодня этот вопрос на фракции не обсуждали. Заседание уже закончилось.

Напомним, 13 июля Арсен Аваков подал в отставку с поста главы МВД. Аваков находился во главе МВД уже почти 7,5 лет. Как сообщил источник "Страны" во фракции "Слуга народа", на заседании фракции президент Зеленский предложил на должность министра внутренних дел кандидатуру нардепа, главы парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности Дениса Монастырского.

Также мы писали, что Авакова на посту главы МВД могут заменить на харьковского мажоритарщика, народного депутата от фракции "Слуга народа" Александра Бакумова.

Летом прошлого года профильный комитет Рады рекомендовал нардепам рассмотреть вопрос об отставке Авакова. Однако президент Украины Зеленский выступал против такого решения.

Ранее сообщалось, что Зеленский на заседании фракции обсудит со "слугами народа" отставку еще двух министров: министра обороны Андрея Тарана и министра юстиции Дениса Малюськи. Кроме того, по данным СМИ, в повестке встречи есть обсуждение претензий к генпрокурору Ирине Веннедиктовой.