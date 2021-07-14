Во вторник, 13 июля, подал в отставку министр внутренних дел Арсен Аваков.

На его место президент Владимир Зеленский предложил кандидатуру нардепа, главы парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности Дениса Монастырского.

Голосование за отставку Авакова должно пройти в Раде в четверг, а уже в пятницу, на заседании комитета по вопросам правоохранительной деятельности, должны рассмотреть кандидатуру Монастырского. Не исключено, что в пятницу же за него проголосует и Рада.

Сам он прокомментировал свое будущее назначение так: "Предложение занять должность министра внутренних дел поступило сегодня утром от президента. Это самый сложный выбор в моей жизни. Я иду на большую жертву".

"Страна" рассказывает, чем известен Монастырский и почему избрали именно его.

От "Сватов" до "Слуг"

Денису Монастырскому 41 год. Он родился в Хмельницком. Получил юридическое образование. Преподавал в Хмельницком институте управления и права им. Л.Юзькова.

В 2002-2006 годах работал помощником-консультантом у народного депутата Виталия Олуйко.

В 2007 году оказывал юридические услуги в компании Hillmont Partners. Она представляла интересы компании "Киноквартал", входящей в группу компаний "Квартал 95". В частности, адвокаты Hillmont Partners добивались признания противоправной отмену госрегистрации телесериала "Сваты" в Украине.

В 2009 году Денис Монастырский работал в Global Ties KC - некоммерческая организация в США.

В 2014-2019 году работал помощником-консультантом на общественных началах народного депутата Антона Геращенко, который сегодня является заместителем главы МВД.

С 2015 по 2017 год работал юристом в ООО "Лигал Консалтинг".

Во время предвыборной кампании в команде Владимира Зеленского Денис Монастырский был представлен как эксперт по вопросам реформ в правоохранительных органах. В таком же амплуа он был обозначен и на сайте "Украинского института будущего", созданного при участии Антона Геращенко.

На досрочных парламентских выборах 2019 года шел под номером 19 в партийном списке "Слуги народа".

В Верховной Раде возглавляет Комитет по вопросам правоохранительной деятельности. Член групп по межпарламентским связям с Израилем, Латвией, Италией, Эстонией, Грузией и Литвой.

Отметился разнообразными инициативами. Например, о создании базы ДНК украинцев, которая будет доступна правоохранительным органам. Также он предлагал заставить провайдеров раскрывать полиции и СБУ данные о том, что делают пользователи в Сети.

Почему Монастырского отправляют на МВД

Появление Дениса Монастырского в рядах "слуг народа" в 2019 году изначально связывали с протекцией Арсена Авакова.

Говорили это на том основании, что Монастырский работал экспертом созданного Антоном Геращенко "Института будущего", а также работал его помощником. Сам Геращенко считается одним из самых близких соратников Авакова и сейчас продолжает работать его заместителем.

Но по факту Денис Монастырский стал довольно быстро рупором Офиса президента. В том числе и по ряду вопросов, связанных с Аваковым. Так, в начале 2020 года он говорил, что если министр не справится с делом Шеремета, то его может ждать увольнение.

"Если конкретно дело Шеремета развалится на глазах, это, возможно, будет одним из поводов для того, чтобы Арсен Борисович ушел с должности. По крайней мере, масштаб этого дела, общественного резонанса и подозреваемых другого варианта не оставляют. Это дело однозначно станет Рубиконом", - говорил Монастырский.

По состоянию на сегодня, уверены собеседники "Страны" в депутатском корпусе, Монастырский стопроцентный человек Банковой.

"Вообще-то изначально Монастырский и не был человеком Авакова. Он был человеком Антона Геращенко, который и оказывал ему всяческую протекцию. В том числе и по продвижению в команду Зеленского. К, слову, ходят слухи, что Антон Геращенко останется работать в министерстве и после увольнения Авакова. То есть - с Монастырским. Но в любом случае уже давно Монастырский не человек Геращенко и Авакова. Он переориентировался на работу с Банковой. Поэтому его и двигают на министра. При нем МВД в реальности будут руководить из Офиса президента", - говорит "Стране" источник в "Слуге народа".

Мы также поговорили с депутатами президентской фракции, и они высказали свое мнение о кандидате в министры.

"Он типа умный, дипломатичный, но не жёсткий. Депутаты немного переживают, что нужно улицу держать, может всякое начаться после ухода Авакова. А Монастырский при всем уважении - это не Аваков номер два. Он толковый, как глава комитета, он сейчас чисто человек Офиса президента. Но мягкотелый. Непонятно как он поведёт себя в жесткой ситуации.

Есть, к примеру, дело Шеремета. Как Монастырский его решит? Ведь из тех, кто был на той пресс-конференции, где объявляли о версии убийства Шеремета, при должности теперь только президент. Рябошапка и Аваков — все.

Президенту не стоило идти на ту пресс-конференцию. На Банковой переживают, что крайним теперь будет Зеленский, если дело развалится. Поэтому он начал даже общаться с подозреваемыми, как с Дугарь, например.

А если вновь начнутся какие-то акции около Офиса президента? Непонятно, чем это закончится. Сможет ли Монастырский контролировать улицу? Вряд ли", - сказал собеседник "Страны".

Жена из ГБР

Денис Монастырский женат. У него два сына. Жена Жанна работает главным специалистом юридического отдела Управления правового обеспечения ГБР.

В последней ежегодной декларации Дениса Монастырского за 2020 год на его жену записаны два земельных участка в Хмельницкой области - 1500 и 600 кв м.

Недвижимости, оформленной на членов семьи, в декларации нет. Указано, что квартира в Киеве площадью 100,8 кв м находится в аренде.

На Дениса Монастырского записаны два автомобиля - Suzuki SX-4 и KIA SPORTAGE.

За прошлый год за работу в Верховной Раде ему была начислена зарплата 537 225 грн. В декларации также указан подарок в денежной форме почти на 300 тыс грн от Монастырской Аллы.

Наличными Денис Монастырский и его жена указали 2,7 млн грн и еще полмиллиона гривен на банковских счетах семьи.

Судя по фото в соцсетях, Денис Монастырский увлекается походами в горы.

Денис Монастырский публикует фото в горах. Фото: Facebook