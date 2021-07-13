Прибывший 12 июля в нашу страну исполняющий обязанности временного поверенного в делах США в Украине Джордж Кент сообщил, что пробудет в Киеве две недели. Также он рассказал о важности судебной реформы в Украине и визите Владимира Зеленского в Вашингтон.

Эти темы заместитель помощника государственного секретаря США затронул в интервью телеканалу "Украина 24".

"Обычно, люди, которые занимают такую должность, как у меня, приезжают сюда четыре раза в год. И в этот раз я впервые за много времени после COVID-19 прибыл на две недели. Наша поверенная в делах сейчас в отпуске. Я проведу все встречи, которые не мог сделать из-за пандемии", - сказал Кент.

Коснувшись судебной реформы, он вспомнил Евромайдан.

"Сейчас 2021 год, а революция достоинства была в 2014-м. Без справедливости нет достоинства, так что реформа правосудия и юстиции - это очень важно, это опыт Украины", - заявил Кент.

Он добавил, что если Украина хочет привлечь инвестиции, которые дают новые рабочие места, то иностранные инвесторы смотрят на то, чтобы в стране была система правосудия, которая относится к ним справедливо.

Кроме того, Кент подтвердил визит Зеленского в США этим летом.

"Думаю, что визит президента Зеленского состоится этим летом, как сказал во время телефонного разговора президент Байден. Очень важно, чтобы мы углубляли отношения между нашими странами. Мы хотим, чтобы Украина возобновила территориальную целостность и суверенитет, мы хотим, чтобы остановилась внешняя агрессия, мы хотим, чтобы Украина была успешной и чтобы Украина имела мощные институции в соответствии с потребностями граждан", - добавил он.

Как писала "Страна", после прибытия в Киев первым, с кем встретился Кент, стал Арсен Аваков.

День спустя глава МВД подал в отставку со своего поста.