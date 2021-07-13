Президент Украины Владимир Зеленский на заседании фракции "Слуга народа" предложил кандидатуру нардепа, главы парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности Дениса Монастырского на должность главы МВД вместо подавшего сегодня заявление об отставке Арсена Авакова.

Об этом сообщает источник "Страны" во фракции "Слуга народа".

По словам собеседника, пропрезидентская фракция уже поддержала кандидатуру Монастырского.

Эту информацию прокомментировал телеграм-канал "Политика Страны".

"Денис Монастырский, которого президент выдвинул сейчас на пост главы МВД (а фракция его уже поддержала - Ред.), - это председатель комитета Рады по вопросам правоохранительной деятельности. Ранее он считался человеком Авакова. Но сейчас, как говорят во фракции, переориентировался на Офис президента", - говорится в публикации.

Напомним, сегодня мы сообщали, что Зеленский собирает фракцию для обсуждения отставки министра внутренних дел Арсена Авакова. Позже в Раде появились слухи, что Аваков уже написал заявление об отставке.

Через некоторое время эти слухи подтвердились. "Спасибо команде МВД за годы совместной работы. Спасибо каждому офицеру, рядовому и служащему. Имею честь!", - сказал Аваков по этому поводу.

Также мы сообщали, что Авакова на посту главы МВД могут заменить на харьковского мажоритарщика, народного депутата от фракции "Слуга народа" Александра Бакумова. По другим данным, новым министром может стать глава комитета Рады по правоохранительной деятельности Денис Монастырский.