В этом сезоне эксперты Минздрава ведут наблюдение за качеством воды на 189 речных пляжах и 83 пляжах на территории южных областей Украины, которые имеют выход на морское побережье, а также на пляжах в Киеве.

Центр общественного здоровья обнародовал перечень украинских пляжей, на которых выявлены отклонения в качестве воды по состоянию на 9 июля:

В Донецкой области

городской пляж в г. Мариуполь в районе водной станции "Уголок" - отклонение от стандарта по индексу ЛКП (лактозопозитивные кишечные палочки)

на пляже "Кокос", "Арбор" в г. Лиман - отклонение по индексу ЛКП;

общественные пляжи в с. Мелекино, с. Урзуф, пгт. Ялта - выделено опасные возбудители.

В Запорожской области

пляж в г. Бердянск - отклонение по индексу ЛКП;

пляж "Правый берег" в г., Запорожье, пляж в г. Энергодар. - отклонение по индексу ЛКП;

пляж в г. Энергодар. - отклонения по химическим показателям.

В Николаевской области

пляж в. Южноукраинск - отклонение по индексу ЛКП;

пляж в г. Николаев - отклонения по химическим показателям.

В Херсонской области

пляж "Молодежный" в г. Херсон - отклонение по индексу ЛКП.

В г. Киев

на пляже "Радуга", "Венеция", "Детский", "Золотой", "Молодежный", "Предместная слободка", "Центральный", "Водоворот", "Троещина", "Тельбин", "Радуга", "Вербное" , "Пуща-Водица", "Галерный" - отклонение по индексу ЛКП;

на пляже "Вербное", "Пуща-Водица" - отклонения по химическим показателям.

"На этих пляжах рекомендуется установить щиты о запрете купания, а также взять на повторные исследования пробы", - сообщили в ЦОЗ.

Напомним, ранее в Минздраве рассказали о пользе водного спорта для организма.

Также мы писали о том, каких рекомендаций стоит придерживаться во время отдыха у водоемов с детьми.