В селе Грибовка Одесской области на пляже во время посадки частного вертолета потоком воздуха снесло палатки отдыхающих, крепления ударили ребенка.

Видео инцидента выложила одна из пострадавших Юлия Цуп в Facebook.

На берегу моря под Одессой расположились отдыхающие с палатками. Над ними начал посадку вертолет UR-ICH. При посадке он вызвал поток ветра такой силы, что палатки начало сносить и крепления одной их них ударили мальчика.

"Сломало полностью шатёр и тут отрывается зонт и с бешеной скоростью летит в нашу сторону, пробивает палатку и летит в моего сына и меня... Слава Богу никого не задело", - рассказала пострадавшая женщина.

После этого она пошла поговорить с пилотом вертолета, однако он не изменился перед испуганными людьми и не компенсировал материальный ущерб за сломанные палатки и имущество.

"А вертолет прилетал каждый день, привозил своего хозяина, но уже со стороны поля залетал и на каждый его прилет меня передергивало и не знали, что можно ожидать", - пожаловалась женщина.

Напомним, в Польше в озеро упал вертолет, на борту которого находились украинцы. Пострадавшие в авиакатастрофе были госпитализированы, но их жизни ничего не угрожает.

Также сообщалось, что в аэропорту Италии вертолет потерпел крушение при взлете.