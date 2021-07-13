Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №5270, предусматривающий введение до 31 декабря 2022 года особенностей и правил налогообложения предпринимательской деятельность электронных резидентов-предпринимателей.

Соответствующее решение 286 голосами "за" народные депутаты приняли в ходе внеочередного заседания парламента во вторник, 13 июля.

Министерство цифровой трансформации пришло к выводу, что принятие этого законопроекта будет приносить государственному бюджету более $1,5 млн ежегодно.

Согласно пояснительной записке к документу, е-резидентство является статусом, который позволяет иностранцу или лицу без гражданства, достигшему 18 лет, получать квалифицированные электронные доверительные услуги, электронные услуги и открывать банковские счета в Украине, а также заниматься хозяйственной деятельностью.

Инициатива позволит иностранцам и лицам без гражданства, получившими статус е-резидента, зарегистрировать себя как физическое лицо-предприниматель (ФЛП), осуществлять предпринимательскую деятельность и платить налоги в Украине без необходимости пребывания в Украине.

Проект закона предусматривает дополнение раздела ХХ Переходных положений Налогового кодекса Украины подразделом 11 "Особенности налогообложения предпринимательской деятельности электронных резидентов", предусматривающим временные (до 31 декабря 2022 года) особенности и правила налогообложения предпринимательской деятельности е-резидентов- предпринимателей.

Согласно документу, е-резидент-предприниматель должен быть зарегистрирован в системе "е-резидент" как ФЛП исключительно на упрощенной системе налогообложения со ставкой единого налога, установленной для третьей группы, которая не предусматривает уплату налога на добавленную стоимость. Также е-резидент-предприниматель не может использовать труд наемных лиц.

Авторы инициативы предложили, чтобы е-резидент мог осуществлять только пять видов хозяйственной деятельности:

издание компьютерных игр и другого программного обеспечения;

компьютерное программирование;

другая деятельность в сфере информационных технологий и компьютерных систем;

обработка данных, размещение информации на веб-узлах и связанная с ними деятельность.

Налоговым адресом е-резидента предлагается признать местонахождение администратора системы "е-резидент", которым выступает госпредприятие "Дия".

Законопроект предлагает установить специальные правила отчетности е-резидентов через личный электронный кабинет в информационной системе "е-резидент", где е-резидент-предприниматель должен в порядке и в сроки, установленные Кабинетом министров, размещать на языке оригинала и на украинском языке все необходимые для отчетности документы.

Также этим проектом закона предлагается предусмотреть порядок проведения расчетов с е-резидентами исключительно в безналичной форме.

Напомним, сегодня Рада также приняла во втором чтении и в целом законопроект №3822, речь в котором идет о ликвидации государственного концерна "Укроборонпром".

В то же время парламент провалил голосование за законопроект о легализации медицинского каннабиса.