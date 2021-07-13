После новости об уходе с поста министра внутренних дел Арсена Авакова оставить должность его советника собрался и Зорян Шкиряк.

Об этом Шкирян написал в Фейсбуке 13 июля.

"Более 7 лет в команде МВД Украины и около 10 лет рядом с Арсеном Аваковым! Горд, горжусь и благодарен вам за все, господин министр! Это были очень бурные, к сожалению, трагические, но и героические времена", - с чувством написал чиновник.

Затем добавил, что настал час и его ухода.

"Безусловно, я пойду вместе со своим министром. Пойду с гордо поднятой головой, ни перед кем не опуская глаза. Жизнь продолжается", - гласит запись Шкиряка.

Напомним, о том, что Аваков написал заявление об увольнении по собственному желанию, стало известно вечером 13 июля. Заявление опубликовали соцсети МВД.

Между тем на встрече президента Украины Владимира Зеленского с народными депутатами от партии "Слуга народа" на заседании фракции, которое, по данным источников "Страны", состоится сегодня вечером, будут обсуждать тему замены еще двух министров: обороны Андрея Тарана и юстиции Дениса Малюськи.