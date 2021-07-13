Переговоры Путина и Лукашенко в Петербурге завершились. Они продолжались более пяти часов

Переговоры президента России Владимира Путина с его белорусским коллегой Александром Лукашенко в Санкт-Петербурге завершились. Встреча, вместе с перерывом на совместный обед, длилась 5 часов 20 минут.

Об этом агентству ТАСС сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

"Переговоры закончились", - сказал он.

Президенты провели переговоры в Константиновском дворце в Стрельне - ранее он служил резиденцией великих князей Романовых, а сейчас используется в том числе для проведения официальных мероприятий, включая международные.

По данным агентства, в разговоре Путин и Лукашенко затронули ситуацию в экономике, в сфере международных отношений. Белорусский президент обратил внимание на продолжающееся давление со стороны Запада. Он заявил, что стране удается выстоять в условиях санкций именно благодаря сохранившимся связям с Россией.

Отметим, что это была уже четвертая личная встреча Путина и Лукашенко в 2021 году. До этого они виделись в феврале, апреле и мае. Все эти встречи проходили в РФ. Помимо этого президенты регулярно общаются по телефону.

Напомним, предыдущая встреча президентов произошла 28 мая. Тогда Александр Лукашенко прибыл в Сочи с рабочим визитом. Президенты говорили пять часов. Во время второго дня визита в Сочи президент Беларуси обсудил со своим российским коллегой государственный кредит и новые авиарейсы "Белавиа" в Россию.

А на следующий день президент принял приглашение президента России искупаться в Черном море. Также мы показывали неформальное фото Путина и Лукашенко со второго дня переговоров в Сочи.