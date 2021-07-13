Двое медиков и водитель пострадали при ДТП с участием автомобиля скорой помощи, которое произошло возле поселка Михайловка Винницкой области. Микроавтобус съехала в кювет и перевернулся. Авария произошла во вторник, 13 июля, около 15:00.

Об этом сообщает региональное ГУНП.

За рулем автомобиля скорой помощи находился 55-летний водитель. По предварительным данным, он не справился с управлением, в результате чего машина оказалась в кювете и перевернулась. Водитель прошел освидетельствование, которое показало, что он был трезв.

Все пострадавшие госпитализированы с травмами, но информация об их состоянии не сообщается.

Правоохранители выясняют обстоятельства и причины ДТП. Возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст.286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами). Водителю грозит до 3-х лет ограничения свободы с лишением права управлять транспортными средствами.

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