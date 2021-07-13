Сегодня глава МВД Арсен Аваков подал в отставку. Он бессменно возглавляет это ведомство более семи лет - с момента победы Майдана.

Бытует две версии ухода министра. Первая - его "попросили" уйти американцы: вчера Аваков как раз встречался с новым послом США Джорджем Кентом, а уже на следующий день написал заявление.

Вторая (и к ней склоняется большая часть источников) - это инициатива Банковой, которой не нравятся "сепаратные" контакты Авакова с Западом. Тем более, что Офис президента уже давно хотел избавиться от Авакова, как одного из последних самостоятельных политических игроков в системе украинской власти.

"На отставке Авакова настаивал глава Офиса президента Андрей Ермак. Против выступал помощник президента Сергей Шефир. Зеленский же говорил - "давайте подождем". И так тянулось месяц за месяцем. Но приезд Кента и фото с ним выступили катализатором процесса", - сказал "Стране" источник близкий к Офису президента.

Если верна первая версия, то голоса за отставку Авакова в Раде будут и далее он будет вести себя более-менее спокойно. По второй версии - министр еще "пободается", причем не столько в парламенте, сколько затем на улице, которую он контролирует через своих управляемых националистов.

Как будут развиваться события мы увидим уже в ближайшем будущем, ну а пока "Страна" решила вспомнить, чем запомнился Арсен Аваков на посту главы МВД.

Убийство Сашка Билого

Арсена Авакова достаточно неожиданно назначили главой МВД 22 февраля. Это был первый день, когда промайдановские силы взяли под свой контроль Раду и поменяли руководство парламента, а затем и лиши полномочий президента Януковича.

Как тогда говорили, Авакова назначили в расчете напугать его давних харьковских недругов - Михаила Добкина и Геннадия Кернеса. В тот день в Харькове проходил съезд юго-восточных депутатов и Майдан опасался, что на этом мероприятии Добкин и Кернес вместе с Януковичем (он тогда тоже был в Харькове) могут объявить о создании параллельного правительства.

А потому и назначили Авакова, чтоб показать серьезность намерений.

Как известно на том съезде в Харькове никаких резких решений принято не было.

Но Аваков на своем посту остался и после этого, хотя в его долговечность мало кто верил. Тем более, что буквально в первые месяцы вокруг него начались скандалы.

Самый громкий из них был связан с конфликтом министра и главы ровенского "Правого сектора" Сашко Билого. Аваков раскритиковал его за угрозы пистолетом прокурору. Тот в ответ пообещал "повесить Авакова как собаку".

Через несколько дней милиция убила Музычко (настоящая фамилия националиста) при задержании. А Аваков после этого многозначительно заявил, что "если какие-то бандиты угрожают министру, я этот вызов принимаю и готов принять любой вызов". Правда, по версии, которая в ходу в МВД, лично Аваков не был причастен к убийству, а операцию курировал его тогдашний заместитель Евдокимов.

"Правый сектор" после этого штурмовал Верховную Раду с требованием уволить Авакова, но из этого ничего не вышло.

Тем более, что против ультраправых как таковых министр ничего против не имел. И по сути именно он вооружил их и отправил на войну.

Создание добробатов и зеленый свет ультраправым

Именно Арсен Аваков стоял у истоков добровольческого движения в Украине. Добробаты формировались на базе МВД и действовали отдельно от армии.

При этом часть из них стояла на откровенно ультраправых позициях. Характерный пример здесь - полк "Азов", который обвиняют в неонацизме даже на уровне Конгресса США и всей западной прессы.

Причем, кого набирают в добробаты, было понятно уже в 2014 году. Одна из самых громких историй того времени - фото зигующих нацистов в главке МВД Киевской области. Аутентичность которого потом признала полиция, но так ничего и не сделала.

Влияние добробатов на всю дальнейшую историю Украины сложно переоценить. Отправленные Аваковым на фронт люди со временем вернулись на гражданку и составили костяк националистического актива, который получил карт-бланш на уличное насилие и подавление любого инакомыслия в Украине.

Именно при Авакове сложилась ситуация, когда к националистам применяются особые меры воздействия: полиция позволяет им совершать насилие, а даже если задерживает, то быстро отпускает, а все дела спускает на тормозах. Исключения были, но крайне редкие.

Впрочем, тут нельзя сказать, что министр действовал исключительно по велению сердца: такой была и остается общая политика Украины после победы Майдана. Которая не сводится к одному Авакову.

Но он был одним из ее активных проводником. И даже, как утверждают, сохраняет до сих пор влияние на "Нацкорпус" и связанные с ним структуры (сам Аваков и Нацкорпус это опровергает).

Рождение полиции и скандалы с ней

При Авакове в 2015 году создали патрульную полицию, которая потом превратилась в Нацполицию. Занимались этим, помимо министра, грузинские реформаторы Хатия Деканоидзе и Эка Згуладзе. Но "грузинский десант" через год уехал.

Внешне поменялось многое - от новых полицейских машин до формы "селфи-копов". Также в полицию хлынула свежая кровь - там подняли зарплату и начали набирать новых людей.

Но одновременно из-за переаттестаций ушло много опытных офицеров, которых выбросили за борт активисты Майдана, из которых формировались комиссии.

Поэтому уже вскоре новая полиция утонула в скандалах, связанных с непрофессионализмом. То копы открыли огонь по подростку, который превысил скорость. То устроили бойню в Княжичах, когда сотрудники МВД по сути начали убивать друг друга.

Резко выросла и преступность - во-первых, по причине общего обнищания народа после Майдана, во-вторых благодаря тому, что националисты бесконтрольно вывозили из АТО оружие и сбивались в банды.

Также никуда не делись скандалы с жестокостью полиции: копы пытали и насиловали людей в Кривом Озере, Кагарлыке и других местах, но на Авакове это никак не отражалось.

"Золотые рюкзаки" и обвинения в коррупции

Каденцию Авакова сопровождали коррупционные скандалы. Самый громкий из них - дело о "золотых рюкзаках". НАБУ заявило, что сын министра "пробил" для фирмы из Харькова контракт для МВД на поставку рюкзаков по завышенной цене. Было опубликовано видео, как это происходило.

Причем фирма сама рюкзаки не производила, а оказалась "прокладкой". Сына министра, Сашу Авакова, тогда задержали и посадили под домашний арест. Но в 2018 году дело против него закрыли.

Еще раньше, в 2015 году губернатор Одесской области Михаил Саакашвили обвинил Арсена Авакова в коррупции.

"Министр, который проворовался. Вся страна знает, что он вор", - Саакашвили бросил в сторону Арсена Авакова во время заседания национального совета реформ.

Тот ответил ему кривлянием "Бебебебебе". Потребовал замолчать, а потом швырнул стакан с водой в сторону Саакашвили через зал.

Правда, вскоре Аваков и Саакашвили топор войны закопали. И, как говорят, именно благодаря негласной помощи Авакова Саакашвили в 2017 году смог перейти границу и вернуться в Украину. Где он начал раскручивать акции протеста против Петра Порошенко, с которым глава МВД к тому времени находился в очень тяжелых отношениях (но об этом чуть ниже).

Зашквар с Трампом

В 2016 году Арсен Аваков резко раскритиковал заявления кандидата в президенты США Дональда Трампа - о возможном признании Крыма российским.

31 июля он называл американского кандидата в президенты "опасным маргиналом".

"И опасен он как для Украины, так и для США в такой же степени. Не может маргинал, потакающий диктатуре Путина быть гарантом демократических свобод в США и мире.. Не зря Манафорт раньше возглавлял штаб Януковича, а сейчас Трампа. Янукович через Крым сбежал в Россию. Куда Манафорт приведет Трампа?", - написал Аваков, дополнив свой пост граффити с поцелуем между Трампом и Путиным.

Правда, сразу же после того, как стало понятно, что президентом США, вопреки чаяниям украинской элиты, становится Трамп, Аваков свой пост удалил.

Правда, после того, как это заметили в Сети, он восстановил пост назад.

Впрочем, на Авакове его критика Трампа никак не отразилась. Украинское направление политики США продолжали удерживать демократы. Поэтому критика министра американского президента в общем-то даже пришлось ко двору.

Более того, в 2019 году во время слушаний по импичменту Трамп в Конгрессе США близкая к демократам экс-посол Америке в Киеве Йованович очень положительно оценила роль Авакова в украинской политике.

Конфликт с Порошенко и помощь Зеленскому

На выборах 2019 года именно позиция Арсена Авакова стала во многом определяющей для победы Зеленского. Глава МВД тогда отказался поддерживать Порошенко и накануне выборов начал активно ломать "Сетку" - систему скупки голосов, которую запустили штабы провластного кандидата.

Без нейтралитета полиции эта система функционировать не могла, и свои планы Порошенко тогда реализовать не удалось.

Параллельно полиция Авакова начал показательно карать националистов, которые курировались СБУ и пытались сбить конкурентов Порошенко уличными провокациями. Их начали довольно жестко задерживать.

Одновременно "Нацкорпус", влияние на который приписывают Авакову, начал "прессовать" Порошенко и фактически сорвал ему "Томос-тур" по Украине, который экс-президент затеял в качестве предвыборной кампании.

В итоге после победы Зеленского и затем - "Слуги народа", Аваков остался в министрах и даже получил депутатскую квоту как в правящей партии, так и влияние на отдельные группы нардепов.

Одно время он стал лицом, крайне приближенным к Зе. А вот почему идиллия закончилась именно сейчас - "Страна" разбиралась в материале Первая жертва Кента.

Русский язык и "мирные планы" по Донбассу

В блоке о добробатах мы уже говорили - сложно переоценить роль Авакова в том, что происходило на Донбассе в первые годы конфликта.

Впоследствии, когда министр уже имел меньше влияния на военную ситуацию, он стал предлагать разные планы урегулирования конфликта. Это происходило в разгар торгов между Россией и США по Украине. Когда многие выдвигали схемы для компромисса.

Аваков тоже внес в это свою лепту. Он одним из первых в Украине начал предлагать поразить жителей Донбасса в правах после того, как "ДНР" и "ЛНР" вернутся в Украину.

Тогда эти планы так и остались на бумаге. Но сегодня их почти в полном объеме поддерживают правительства, назначенные Радой при Зеленском - законы о "коллаборантах" по итогу предложили именно "слуги народа".

При этом, несмотря на повестку крайнего националиста, Аваков продолжал единственным из представителей высшей власти говорить главным образом по-русски. И когда к нему с этими претензиями приступали мовные активисты, Аваков объяснял, что это никакой не русский язык, а "слобожанский".

Как ни странно, такое объяснение всех почему-то устраивало. Даже мовный омбудсмен Креминь сказал, что такой заслуженный человек как Аваков имеет право говорить по-русски даже будучи министром.

Отметим, что в последние годы Аваков значительно поменял свою риторику.

Так, он выступил за развитие русского языка в Украине.

"Почему мы, украинцы, должны отказываться от языка Гоголя, Квитки-Основьяненко, Шевченко, Носова, Зощенко, Булгакова, Виктора Некрасова и сотен других прекрасных украинских русскоязычных писателей? Я, русскоязычный украинский националист, уверен, что мы должны приветствовать развитие нашего русского языка, на котором говорят миллионы украинцев, и давать ему возможность свободно развиваться.

На русском языке говорят и понимают его около 300 миллионов людей в мире. Из них только половина (!) живет в РФ. Для многих, понимающих русский язык, важно иметь возможность получать честную, а не путинскую информацию на своем языке… Мир должен знать правду и понимать разницу между новостями и фейками российской пропаганды!", - написал Аваков на своей странице в Фейсбуке 30 марта.

Кроме того, выступая в начале января этого года Харькове он сказал, что в его городе не будут "править националисты".

"Харьков всегда был ментовский город, как говорили. Здесь единый кулак власти всегда был сильнее альтернативного кулака. Никакие националисты, никакие бандюки, никакие, так сказать, боковые авторитеты не будут здесь ничего решать и править. Более того, я буду этим заниматься специально сам. Если кто-то будет соответствующим образом проявляться или на что-то даже претендовать, будет демонстративная, неадекватная, несимметричная реакция", – сказал министр.

Также он вступил в сильную пикировку с националистами по поводу дела Шеремета, в убийстве которого как обвиняемые проходят волонтеры.

В общем, фигура Авакова одна из самых противоречивых во всей плеяде правителей постмайданной Украины.

И, не исключено, мы еще увидим от него весьма неожиданные политические повороты.