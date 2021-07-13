Арсен Аваков, один из самых влиятельных людей Украины и глава МВД при двух президентах (с февраля 2014 года), подал в отставку.

Причем произошло это вскоре после того, как Аваков разместил в своем Твиттере фото с новым главой посольства США в Украине Джорджем Кентом. И сделал это первым среди всех украинских чиновников.

Источники "Страны" в Раде и в Офисе президента прямо связывают отставку Авакова и его встречу с Кентом.

Однако трактовки этой взаимосвязи различны.

Версия 1: Зеленский показывает, что в стране главный он, а не Кент"

По одной из версий, которую рассказали "Стране" источники в политических кругах, встреча Авакова с Кентом сильно разозлила Владимира Зеленского, почувствовавшего в ней угрозу сепаратной игры с американцами влиятельного министра, который уже давно ведет свою, отдельную от президента, линию по принципиальным вопросам вроде санкций СНБО ("Страна" ранее об этом уже писала).

Кроме того, по слухам, Зеленский крайне тревожно воспринял приезд Кента и даже запретил чиновникам и депутатам фракции "Слуги народа" с ним встречаться без разрешения Банковой (подробнее о том, что значит приезд Кента и кто это такой можно прочитать здесь).

Поэтому после встречи министра с Кентом Зеленский и поставил перед Аваковым вопрос ребром, а тот написал заявление.

"То есть Зе показывает, что в стране главный он, а не Кент", - говорит источник.

Версия 2: попросил на выход Кент

Согласно второй версии, которую "Стране" рассказали ряд депутатов Рады, Авакова попросил уйти в отставку сам Кент, так как американцы и близкие к ним украинские "антикоррупционные активисты" считают главу МВД "тормозом реформ" и одним из главных лоббистов сохранения влияния олигархов в Украине.

"Поэтому, пообещав спокойную старость, Кент дал совет Авакову написать "по собственному", - сказал источник.

Интересно, что отставка Авакова уже вызвала позитивные эмоции в кругах грунтовых активистов, близких к западным посольствам. Вот, например, как отреагировал на эту новость Центр противодействия коррупции Виталия Шабунина:

"Если верна вторая версия - о том, что к отставке Авакова побудил Кент, то проблем с голосованием за нее в Верховной Раде не будет. Как не будет и проблем с дальнейшим поведением министра: он просто спокойно будет стоять в сторонке. До тех пор пока ситуация не поменяется таким образом, что он снова сможет войти в большую игру.

Если же верна первая версия, то варианты могут быть очень разные. В том числе и на улицах Киева.

Ну а пока источник в окружении главы МВД сказал "Стране" о планах Авакова так: "2694 дня Арсен Борисович проработал на посту. Он устал. Будет писать мемуары", - комментирует ситуацию телеграмм-канал "Политика Страны".

Кто заменит Авакова

Президент Зеленский уже предложил на пост главы МВД вместо Авакова Дениса Монастырского, главу Комитета Рады по вопросам правоохранительной деятельности.

"Монастырский ранее считался человеком Авакова. Но в последнее время переориентировался на Офис президента", - сказал источник "Страны" в "Слуге народа".

Напомним, о заявлении Авакова об отставке стало известно вечером 13 июля.

Хотя еще летом прошлого года профильный комитет Рады рекомендовал нардепам рассмотреть вопрос об отставке чиновника. Но тогда против его ухода с должности выступил Зеленский.