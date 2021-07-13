В ходе встречи президента Украины Владимира Зеленского с народными депутатами от "Слуги народа" на заседании фракции, которое, по данным источников "Страны", состоится сегодня вечером, будет обсуждаться вопрос замены министра обороны Андрея Тарана и министра юстиции Дениса Малюськи.

Об этом со ссылкой на источник в пропрезидентской фракции сообщает издание "Зеркало недели".

Также, по данным собеседника журналистов, в повестке встречи есть обсуждение претензий, которые существуют к генеральному прокурору Ирине Венедиктовой.

Напомним, сегодня мы сообщали, что Зеленский собирает фракцию для обсуждения отставки министра внутренних дел Арсена Авакова. Позже в Раде появились слухи, что Аваков уже написал заявление об отставке.

Через некоторое время эти слухи подтвердились. "Спасибо команде МВД за годы совместной работы. Спасибо каждому офицеру, рядовому и служащему. Имею честь!", - сказал Аваков по этому поводу.

Также мы сообщали, что Авакова на посту главы МВД могут заменить на харьковского мажоритарщика, народного депутата от фракции "Слуга народа" Александра Бакумова. По другим данным, новым министром может стать глава комитета Рады по правоохранительной деятельности Денис Монастырский.