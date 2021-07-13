Неизвестные хакеры атаковали сайт Службы безопасности Украины и вебсайты президента Украины Владимира Зеленского. Специалисты киберзащиты сумели нейтрализовать атаки.

Об этом сообщает пресс-служба Госспецсвязи во вторник, 13 июля.

На официальные вебсайты президента и СБУ были осуществлены DDoS-атаки, которые нейтрализовала кабиерзащита Государственной службы специальной связи и защиты информации.

"Применение сервисов киберзащиты Системы защищенного доступа государственных органов власти к сети интернет обеспечило полную доступность информационных ресурсов и их непрерывную работу", - прокомментировал ситуацию заместитель председателя Службы Виктор Жора.

В ведомстве сообщили, что наблюдается увеличение количества атак различных видов и киберинцидентов. За пол года заблокировано более 1,1 млн атак различных видов на государственные информационные ресурсы, кроме того - заблокировано более 250 DDoS-атак.

Напомним, 6 июля произошел сбой работы сайтов нескольких государственных органов Украины, причиной которого стали хакерские атаки.

Также сообщалось, что в июне хакеры массово атаковали госструктуры и частные компании Украины.