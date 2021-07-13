В Украине впервые одновременно провели трансплантацию нескольких органов от посмертного донора. Его почки пересадили двоим детям, а сердце - взрослому пациенту. Об этом сообщает Минздрав.

Девятилетний мальчик и девочка, которым была проведена трансплантация почки, до сих пор вынуждены были постоянно находиться в больнице ОХМАТДЕТ, поскольку нуждались в диализе.

Трансплантация органов стала возможной после того, как родственники умершего в Ровенской центральной городской больнице пациента согласились на пожертвование его органов. В Минздраве уточняют, что за жизнь этого человека медики боролись до последнего, но в его организме произошли необратимые изменения и была констатирована смерть головного мозга.

После получения согласия родственников, Единая государственная информационная система трансплантации (ЕДИСТ) определила пары донор-реципиент и начались дополнительные исследования для подтверждения иммунологической совместимости.

Операция по трансплантации сердца успешно прошла в ровенской больнице при непосредственном участии команды Национального института хирургии и трансплантологии им. Шалимова.

Ранее "Страна" писала о том, что в Минздраве хотят провести 300 трансплантаций костного мозга до конца года.

Также мы сообщали, как украинцы становятся за границей донорами органов для богатых иностранцев.