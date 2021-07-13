Во вторник, 13 июля, Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом законопроект №3822, речь в котором идет о ликвидации государственного концерна "Укроборонпром".

"За" соответствующий документ проголосовало 256 народных депутатов в ходе очередного заседания парламента.

Таким образом, государственный концерн будет превращен в акционерное общество. Ожидается, что данный законопроект позволит ускорить трансформацию ОПК в короткий срок - до года.

В ходе трансформации будут созданы два холдинга: "Оборонительные системы Украины", которые объединят 65 предприятий в 6 субхолдингов; и аэрокосмический холдинг, который будет заниматься авиацией и космосом.

Кроме того, предусмотрено преобразование государственных предприятий ОПК в акционерные общества. Они получили возможность объединиться с отечественными и иностранными партнерами.

При этом, предприятия оборонно-промышленного комплекса, которые согласно закону могут быть приватизированы, не задействованные в выполнении оборонного госзаказа (госконтрактов по оборонным закупкам) и не осуществляющие производство, разработку, модернизацию, ремонт, обслуживание, реализацию, утилизацию вооружения, военной и специальной техники и боеприпасов, могут передавать Фонду государственного имущества для приватизации.

Отметим, что народные депутаты учли поправку к законопроекту, а потом пришли к председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову и попросили ее отменить. Поправка звучала так: "Установить, что временно до формирования в установленном законодательством порядке правомочного состава наблюдательного совета акционерного общества после его создания функции набсовета выполняет субъект управления".

Данную поправку сперва учли. А уже в зале решили отменить.

Напомним, зимой прошлого года глава "Укроборонпрома" Юрий Гусев объявил о ликвидации концерна.

Также сообщалось, что Гусев за апрель заработал почти такую же зарплату, как министр обороны за год.