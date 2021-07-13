Украину ждет жаркая среда, 14 июля. Синоптики не только полностью исключают осадки, но и не дают шанса даже минимальной облачности. Об этом свидетельствует карта погоды в Украине, опубликованная на сайте Укргидрометцентра.

Также ожидается маловетреная погода - ветер южного направления не превысит скорости в 3-8 м/с. Спастись от жары можно будет лишь в ночные часы, когда температура воздуха опустится до +18-23 градусов, а в Карпатах и вовсе до + 10-15.

Но в дневные часы жара вернется и столбики термометров поднимутся до отметок +30-35, а в Карпатах обещают комфортные +21-26.

В среду в Киеве и области также ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер южный, 3-8 м/с.

Температура по области ночью +18-23, а днем ​​раскалится до +30-35. В Киеве ночью +20-22, в дневные часы +​​31-33 градуса..

Температура воды в реке Днепр по состоянию на 8:00 13 июля составляла +26 градусов, уровень воды 449 см.

Также синоптики предупреждают, что 14 июля в западных, северных, восточных и центральных областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

По данным Укргидрометцентра, в ближайшую неделю - по всей Украине будет очень жарко. Ослабление жары, по предварительным прогнозам, ожидается после 20 июля.

Ранее "Страна" писала о том, что синоптик обещает на этой неделе в Украине дневную "диктатуру жары" с прохладными ночами.

Также мы сообщали, что в Киеве ночь на понедельник оказалась самой жаркой в истории.