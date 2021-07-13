Администраторы социальной сети Facebook признали "разжигающим ненависть" пост посла Украины в Чехии Евгения Перебийноса, в котором он критиковал заявление президента России Владимира Путина о том, что украинцы и россияне это "один народ".

Об этом дипломат написал на своей странице в социальной сети во вторник, 13 июля.

"Какой один народ? Какие братья? Судя по тому, как целенаправленно и хладнокровно они нас уничтожали на протяжении нескольких веков, то мы даже не родственники. Родственников нормальные люди не убивают", - гласит текст заблокированного поста.

По мнению модераторов соцсети, публикация нарушает правила о запрете языка вражды и заявлений о неполноценности по отношению к другим.

"Удалили мой пост. Интересно, какое слово из него противоречит правилам и разжигает ненависть? Ведь я никого не назвал прямо. Но "они" понимают, что "они" это "они")", - отреагировал на блокировку поста посол.

Напомним, 30 июня в ходе пресс-конференции президент России Владимир Путин заявил, что украинцы и россияне - это один народ, поэтому признавать Украину недружественной для РФ нельзя.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский не согласился со своим российским коллегой, заявив, что если бы это утверждение было бы правдой, то в России ходили бы гривни, а над Госдумой развевался бы украинский флаг.

В понедельник, 12 июля, на сайте Кремля появилась статья Путина об Украине, которую уже оценил Зеленский.

О чем российский лидер написал в этой статье - читайте в нашем материале.